Le Slip Francais si quota su Euronext Growth Paris

(Teleborsa) - Le Slip Francais, gruppo industriale francese specializzato nella progettazione, produzione e distribuzione di intimo e capi d'abbigliamento essenziali, si è quotata su Euronext Growth Paris. Si tratta della 48esima quotazione su Euronex t nel 2026.



Fondato nel 2011, è diventato un marchio iconico del Made in France, inizialmente specializzato in intimo maschile di alta gamma, per poi ampliare la sua offerta includendo capi essenziali per tutti i giorni e una selezione di articoli da donna. Nel 2023, l'azienda ha intrapreso un importante cambiamento strategico, passando da un modello premium a un marchio di capi essenziali più accessibile. Questa transizione è stata supportata dalla razionalizzazione dell'offerta di prodotti, dal riposizionamento in termini di prezzo e volume e dall'integrazione dei tre siti industriali del Gruppo, che consente all'azienda di controllare l'intera catena del valore.



Le Slip Francais è stata quotata con l'ammissione al mercato delle 1.299.152 azioni ordinarie e delle 337.838 nuove azioni emesse nell'ambito di un'ufferta globale con oltre 7.000 investitori individuali che hanno sottoscritto l'offerta. Il prezzo di ammissione è stato fissato a 14,80 euro per azione, per una capitalizzazione di circa 19,2 milioni di euro. L'operazione ha generato proventi lordi totali pari a 13 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro derivanti da un aumento di capitale e 8 milioni di euro da azioni già esistenti. L'offerta globale di collocamento ha registrato una domanda superiore di 1,15 volte all'offerta, mentre l'offerta a prezzo fisso ha registrato una domanda superiore di 4,71 volte all'offerta.



"I fondi raccolti - hanno commentato Guillaume Gibault, fondatore e CEO di Le Slip Français, e Léa Marie, direttrice esecutiva di Le Slip Français - ci consentiranno di accelerare la nostra strategia di sviluppo attorno a tre priorità: rafforzare il nostro marchio nel suo mercato storico attraverso una maggiore attività commerciale e di marketing, in particolare tramite canali audiovisivi, e lo sviluppo della nostra rete di rivenditori multimarca; continuare lo sviluppo della nostra piattaforma industriale per aumentare la nostra capacità produttiva e lanciare la nostra offerta di produzione Made in France per marchi di terzi; e sostenere il nostro fabbisogno di capitale circolante per supportare l'aumento previsto in volumi".

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