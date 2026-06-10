Descalzi (Eni), Italia ha mix energetico povero ma grande aiuto da connessione con il Nord Africa

(Teleborsa) - L'Italia ha un mix energetico "povero basato su rinnovabili e gas" ma "ha una connessione con il Nord Africa che l'ha aiutata moltissimo in questa fase: l'Algeria ha aumentato in modo importante e adesso rappresenta il 22%, l'altro 22% dei flussi energetici è rappresentato dall'Lng, poi abbiamo il pipe libico che è molto grande e può portare molto gas ma adesso ne porta poco perché in Libia non si sta investendo a sufficienza".



E' quanto affermato dall'AD Eni , Claudio Descalzi, intervenendo a un convegno. "Quindi nel gas l'Italia ha un buon polmone che è quello africano, è stato migliorato l'Lng e inoltre Snam sta migliorando tutta la fase del trasporto". Per il futuro, "certamente il nucleare dovrà essere sviluppato ma nel frattempo bisogna pensare al presente".



"Abbiamo 80GW di rinnovabili in attesa di approvazione, abbiamo 10GW che devono essere connesse: non è colpa di nessuno ma c'è una debolezza di infrastrutture che deve essere adeguata. Sono cose che hanno bisogno di tempi e di investimenti", ha aggiunto Descalzi.

Condividi

```