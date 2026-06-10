ING lancia nuovo modello di abbonamento bancario in tutti i mercati retail

(Teleborsa) - ING , colosso bancario olandese, ha annunciato un nuovo modello globale di abbonamento, pensato per semplificare le operazioni bancarie quotidiane e offrire maggiore valore ai clienti. In particolare, vengono introdotti quattro piani - ING Go, ING More, ING Extra e ING Max - sotto un unico marchio in tutti e nove i mercati retail, che coprono 41 milioni di clienti (Paesi Bassi, Belgio, Germania, Spagna, Italia, Australia, Polonia, Romania, Turchia). Ogni piano di abbonamento combina le operazioni bancarie quotidiane con funzionalità aggiuntive e vantaggi per lo stile di vita che i clienti altrimenti dovrebbero attivare separatamente.



Le funzionalità incluse in ciascun piano saranno personalizzate per ogni mercato, in base a ciò che i clienti apprezzano maggiormente a livello locale, si legge in una nota. Il nuovo modello introduce anche piani premium. Tra gli esempi figurano un'offerta di carte migliorata (carta di debito e di credito in un unico piano), ulteriori vantaggi bancari e di investimento, una copertura assicurativa completa e servizi extra offerti da partner, come servizi di streaming, vantaggi legati ai viaggi, nonché programmi fedeltà e cashback.



Dopo il lancio in Belgio, Polonia e Romania, ING sta espandendo il modello mercato per mercato, con i Paesi Bassi che entrano in funzione oggi nell'ambito di un'implementazione internazionale graduale nei mercati retail. Includendo i clienti migrati dalle offerte esistenti, sono già 3 milioni i clienti che usufruiscono dei vantaggi dei nuovi piani.



"Agiamo quando vediamo un'opportunità per creare valore per i clienti - ha commentato Sali Salieski, global Head of Private Individuals - A seguito di un'approfondita ricerca di mercato, i clienti ci hanno detto di desiderare servizi bancari quotidiani più semplici, pensati per adattarsi al loro stile di vita e con maggiore flessibilità. Ed è esattamente ciò che offriamo: servizi bancari che si adattano alla vita, e non viceversa, e piani che offrono ai clienti un maggiore valore aggiunto dalle operazioni bancarie di tutti i giorni".



"Con oltre 600 miliardi di euro di depositi dei clienti del settore retail, questa iniziativa rappresenta un passo importante nella nostra strategia di evoluzione da un modello bancario basato sui prodotti a proposte più incentrate sulla relazione con il cliente, combinando servizi bancari, assicurativi e vantaggi per lo stile di vita in un'unica offerta", ha aggiunto.

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