Milano 14:10
52.744 +0,88%
Nasdaq 21-lug
29.155 0,00%
Dow Jones 21-lug
52.225 +0,74%
Londra 14:11
10.735 +1,40%
Francoforte 14:10
25.063 +0,21%

Orientamento rialzista per ING Groep

Finanza
Orientamento rialzista per ING Groep
(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio
Prepotente rialzo per il gruppo bancario di origine olandese, parte dell'AEX, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,11% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 29,06 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 27,82 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```