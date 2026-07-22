Orientamento rialzista per ING Groep
(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio
Prepotente rialzo per il gruppo bancario di origine olandese, parte dell'AEX, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,11% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 29,06 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 27,82 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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