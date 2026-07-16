Quadro rialzista per ING Groep
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio
Apprezzabile rialzo per il gruppo bancario di origine olandese, tra i componenti dell'AEX, in guadagno dello 0,80% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
A livello operativo, ING Groep è da comprare ai prezzi attuali pari a 28,98 Euro con stop loss individuato a quota 27,82 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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