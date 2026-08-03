A Wall Street si scatenano gli acquisti e giù il petrolio

(Teleborsa) - Wall Street avvia la nuova settimana in denaro
rinfrancata dai segnali di allentamento delle tensioni in Medio Oriente
e dalle attese di un accordo di pace fra Usa e Iran. Il presidente Usa Donald Trump ha detto che i colloqui con l’Iran si terranno nel corso della giornata. Subito dopo le dichiarazioni di Trump i prezzi del petrolio sono scesi decisamente
, con il Brent che al momento cede oltre il 5% scivolando a poco più di 83 dollari il barile.
Ma intanto gli investitori si preparano ad affrontare un’altra settimana ricca di risultati societari
e dati macroeconomici
. Riguardo ai primi, da segnalare i conti di Marriott International
, il cui trimestre
ha battuto le stime degli analisti in termini di utile per azione ma ha mancato l'obiettivo sui ricavi. Riguardo ai secondi, oggi in calendario il PMI e l'ISM manifatturiero di luglio e le spese per costruzioni di giugno.
Sulle prime rilevazioni
, il Dow Jones
continua la giornata con un aumento dell'1,12%, a 53.071 punti, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per l'S&P-500
, che si porta a 7.536 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100
(+0,16%); buona la prestazione dell'S&P 100
(+0,83%).