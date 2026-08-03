Trump: "Leadership iraniana ipocrita, blocco navale continua fino ad accordo o resa totale"

(Teleborsa) - Donald Trump
è tornato ad attaccare la leadership iraniana
con un post su Truth Social. "La leadership iraniana è incredibilmente ipocrita! Chiedono un incontro, alcuni direbbero che implorano, i colloqui iniziano, con altri già programmati per il prossimo futuro, eppure dichiarano apertamente e con orgoglio di non stare discutendo di nulla, sostenendo di avere a che fare solo con l'Oman
".
Il presidente USA ha poi rivendicato il pieno controllo statunitense sullo Stretto di Hormuz
: "Lo Stretto di Hormuz è già completamente controllato dalla Marina degli Stati Uniti e dal nostro 'Blocco', o, come qualcuno dice, 'Il Muro d'Acciaio degli Stati Uniti'! Nulla arriva in Iran, a meno che non vogliamo che arrivi, e nulla arriverà, a meno che non si raggiunga un Accordo
, o una Resa Totale
".
Trump ha concluso ribadendo la linea rossa sul nucleare
: "Che l'Iran lo voglia ammettere o no, stiamo di fatto parlando di una soluzione a un problema che loro hanno causato, per decenni. È molto semplice: L'IRAN NON AVRÀ MAI UN'ARMA NUCLEARE!"
Il ministero degli Esteri iraniano ha smentito l'esistenza di negoziati diretti con Washington
: "Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti
", ha dichiarato il portavoce Esmail Baghaei, un giorno dopo che lo stesso Trump aveva annunciato la sospensione di pesanti attacchi pianificati
nel weekend contro l'Iran, su pressione di alleati del Golfo e mediatori convinti che "c'è un accordo su Hormuz" e che "ci sarà un patto sulla denuclearizzazione".
Baghaei ha precisato che i colloqui in corso riguardano esclusivamente l'Oman
: "Attualmente stiamo conducendo colloqui
con l'Oman solo sulla gestione dello Stretto di Hormuz. I due Paesi perseguono seriamente i negoziati per garantire la sicurezza della navigazione
nello Stretto".