Newman, la nuova holding a capitale permanente parte da aggregazioni nell'impiantistica

Fondata da Agostino Trapani e Carlo Leone

(Teleborsa) - È stata lanciata a Milano Newman Holding, nuova holding a capitale permanente focalizzata sulla creazione di leader di settore nei servizi alle imprese, che vuole entrare con un approccio di investimento a lungo termine in aziende di eccellenza guidate dai fondatori. Newman Holding è stata fondata da Agostino Trapani e Carlo Leone, co-fondatori e managing partner, che hanno maturato la propria esperienza presso importanti società di private equity internazionali come Apax Partners e A&M Capital, lavorando a operazioni in Italia ed Europa.



Il capitale raccolto da Newman Holding, riferiscono i due co-fondatori a Teleborsa, proviene da un ristretto numero di importanti famiglie imprenditoriali italiane, sia nuclei che hanno già venduto la propria azienda che soggetti che hanno affiancato un family office all'attività imprenditoriale.



Per ora Trapani e Leone non si sbilanciano con dei target finanziari precisi, ma garantiscono che vogliono mettere in atto una "crescita aggressiva" nei prossimi anni e vedono ampio potenziale di sviluppo per la creazione di varie piattaforme aggregative nel settore dell'impiantistica.



"Il nostro obiettivo è costruire leader di settore resilienti nei servizi alle imprese attraverso un approccio disciplinato, libero da pressioni di uscita - affermano - Investiamo capitale paziente per supportare la crescita a lungo termine e il consolidamento del settore. Non abbiamo quindi timeline precise o criteri predefiniti per l'exit, ma faremo sempre quello che è meglio per il business".



La prima piattaforma aggregativa è Vecton, con sede nel Nord Italia e specializzata nell'installazione e manutenzione di impianti elettrici e di climatizzazione (servizi MEP), che è nata dalla fusione di cinque società con oltre 40 anni di esperienza ciascuna. Nel 2025, il gruppo ha generato un fatturato di circa 50 milioni di euro. A questo proposito, Newman Holding ha nominato Cristiano Musi come Operating Partner. Musi vanta una vasta esperienza manageriale maturata in contesti industriali e multinazionali, sia in aziende private che quotate, e ricoprirà il ruolo di AD di Vecton.



"Il lancio di Vecton segna il punto di partenza operativo della strategia di Newman Holding: costruire leader di mercato regionali scalabili nei servizi alle imprese attraverso un'esecuzione disciplinata e un consolidamento strategico - dicono i due co-fondatori - I servizi specializzati di impianti elettrici e di climatizzazione sono un settore che conosciamo bene e che seguiamo da diversi anni, e si integra perfettamente con la filosofia di investimento di Newman. Si tratta di un mercato ampio, sostenuto da fattori strutturali favorevoli - elettrificazione, cambiamento climatico, intelligenza artificiale ed efficienza energetica, tra gli altri - pur rimanendo altamente frammentato, con una chiara logica di condivisione delle competenze e consolidamento".



Trapani e Leone spiegano che intendono adottare il classico modello roll-up del private equity, per cui acquisire il 100% di una società e far re-investire l'imprenditore. "Per il momento non prevediamo, perché non ci piacciono, operazioni in cui soci e management vendono e poi se ne vanno", specificano.



I due co-fondatori di Newman Holding non sono preoccupati dalla concorrenza - "pensiamo che il fatto che altri facciano quello che facciamo noi sia positivo, è una validazione" - e vedono grandi opportunità nel mercato italiano dell'impiantistica per due fattori: "Da un lato l'Italia presenta una demografia più avanzata che la maggior parte del resto d'Europa e specialmente nel settore dell'impiantistica questo è evidentissimo con tutti gli imprenditori che hanno tra 50 e 70 anni e vogliono proteggere il futuro di dipendenti e azienda. Inoltre, l'Italia sta seguendo trend che sono già partiti all'estero, con l'impiantistica che si sta consolidando in Europa da oltre 10 anni con modelli validati e che oggi stanno arrivando anche nel nostro paese".

Condividi

```