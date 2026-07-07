H-Farm, venduti tutti i diritti inoptati

(Teleborsa) - H-Farm ha fatto sapere che nelle sedute di offerta su Euronext Growth Milan del 6 e 7 luglio 2026 risultano venduti tutti i 24.599.473 diritti di opzione non esercitati nel periodo di offerta (“Diritti Inoptati”).



I Diritti Inoptati danno titolo alla sottoscrizione di 3.248.987 azioni ordinarie di nuova emissione ("Azioni") corrispondenti a circa 12,29% del totale delle azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale in opzione deliberato dal Cda in data 29 maggio 2026 ed eseguito il 15 giugno 2026 per un importo massimo di 7,9 milioni di euro.



L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 14:00 del 8 luglio con pari valuta.



L’esito definitivo delle sottoscrizioni complessivamente raccolte dopo l’Offerta in Borsa sarà comunicato entro l’apertura della seduta di mercato del 10 luglio 2026.



I Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’offerta potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle nuove azioni al prezzo unitario di 0,30 euro nel rapporto di 7 Nuove Azioni ogni 53 Diritti Inoptati acquistati.

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