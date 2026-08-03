Italmobiliare, la famiglia Zanatta riacquista il 9,09% di Tecnica Group e sale al 69,09%

(Teleborsa) - Italmobiliare ha sottoscritto un accordo per cedere il 9,09% del capitale di Tecnica Group a Prime Holding - holding di controllo della stessa Tecnica Group riconducibile alla famiglia Zanatta - per circa 50 milioni di euro.



La compravendita - riporta un comunicato - è subordinata alla finalizzazione di un contratto di finanziamento tra l’acquirente e un pool di banche di primario standing, sulla base di un impegno vincolante già assunto da queste ultime nei confronti dell’acquirente.



A seguito del closing dell’operazione, previsto entro la fine del terzo trimestre 2026, Italmobiliare continuerà a detenere una partecipazione pari al 30,91% nel capitale di Tecnica Group mentre la partecipazione della famiglia Zanatta, detenuta tramite vari veicoli, sale al 69,09%.



Pertanto, sarà sottoscritto un nuovo patto parasociale tra i soci di Tecnica Group e sarà adottato un nuovo statuto sociale, i quali prevederanno, tra l’altro, protezioni in favore della minoranza in sostanziale continuità con le previsioni parasociali e statutarie attuali, oltre a delle opzioni di acquisto in favore di Prime Holding aventi ad oggetto la residua partecipazione detenuta da Italmobiliare in Tecnica Group.

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