Execus raggiunge 1,5 milioni di euro nell'aumento di capitale

(Teleborsa) - Execus , PMI innovativa a capo dell’omonimo gruppo (“Gruppo” o il “Gruppo Execus”) operante nel settore MarTech, rende noto che nell’ambito dell’operazione di aumento di capitale ha ricevuto richieste di sottoscrizione per un valore complessivo di Euro 1.500.000, a fronte dell’emissione di 1.500.000 nuove azioni ordinarie, da parte di primari investitori istituzionali e professionali.



Il regolamento avverrà nella giornata di martedì, 28 luglio 2026.



La società ricorda, in una nota, che l'Aumento di Capitale resterà aperto fino al 30 settembre 2026 per l'eventuale sottoscrizione della

restante parte, fino al raggiungimento del target massimo di Euro 3 milioni (pari a un ulteriore controvalore di Euro 1,5 milioni).



L’Amministratore Delegato, Andrea Stecconi, ha commentato: "Accogliamo con grande soddisfazione l'adesione di questi investitori che dimostra concretamente la fiducia che il mercato e gli operatori professionali ripongono nel nostro progetto di crescita, nella solidità del nostro modello di business e nelle prospettive future di Execus".

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