Giunti Psychometrics raccoglie 15 milioni di euro in IPO. Debutto il 22 luglio

(Teleborsa) - Giunti Psychometrics
, mental heath tech italiana con sede a Firenze e attiva nel settore della valutazione psicologica e della salute mentale, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione
di 53,3 milioni di euro (non contando le azioni a voto plurimo non oggetto di ammissione), dopo aver raccolto
15 milioni di euro in aumento di capitale (di cui 270 mila euro in distribuzione diretta
). Assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe in aumento di capitale, la raccolta sarebbe di 17,1 milioni di euro.
Il prezzo
di collocamento è stato pari a 4,5 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (4,5-5 euro per azione). Il flottante
è al 28,2% (32% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe).
Dopo l'ammissione e prima dell'esercizio dell'opzione greenshoe, l'azionariato
è composto da: Psychometrics Holding (società controllata da Giunti Daniel) al 58,14% delle azioni ordinarie e 70,92% dei diritti di voto; Giunti Editore (società controllata da Giunti Lombardo Andrea) al 8,61% delle azioni ordinarie e 10,51% dei diritti di voto; Cefeo Holding (società controllata da Giunti Lombardo Andrea) al 2,87% delle azioni ordinarie e 3,50% dei diritti di voto; Holding Daniel (società controllata da Giunti Daniel) al 2,15% delle azioni ordinariee 2,63% dei diritti di voto; NextStage AM al 5,99% delle azioni ordinarie e 2,64% dei diritti di voto; mercato al 22,22% delle azioni ordinarie e 9,80% dei diritti di voto.
Oltre a 11.841.109 azioni ordinarie
, di cui 3.341.109 di nuova emissione, sono presenti 1.500.000 azioni a voto plurimo
(10 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alla negoziazione, di titolarità di Psychometrics Holding (1.215.000 azioni), Giunti Editore (180.000 azioni), Cefeo Holding (60.000 azioni) e Holding Daniele (45.000 azioni).
I componenti del consiglio di amministrazion
e sono: Daniel Giunti, presidente; Josè Henrique Machado Sales Grade, vicepresidente e amministratore delegato; Sergio Giunti, amministratore; Francesco D'Angelo, amministratore; Arturo Cervera Duart, amministratore; Pierre-Alexandre Prigent, amministratore indipendente.
L'ammissione
è prevista il 20 luglio 2026, con il debutto
a Piazza Affari il 22 luglio. Alantra
è l'Euronext Growth Advisor (EGA), MIT SIM
lo Specialist.