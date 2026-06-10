Piazza Affari: movimento negativo per Prysmian

(Teleborsa) - Retrocede il gruppo specializzato nella produzione di cavi , con un ribasso del 2,32%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Prysmian rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico dell' azienda produttrice di cavi segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 136,9 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 141,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 134,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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