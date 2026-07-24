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BlackRock, emissione di bond da 12,3 miliardi di dollari per finanziare data center di Meta

Finanza
BlackRock, emissione di bond da 12,3 miliardi di dollari per finanziare data center di Meta
(Teleborsa) - BlackRock starebbe avviando il collocamento di obbligazioni high-grade per 12,3 miliardi di dollari per finanziare un data center di Meta Platforms.

E' quanto riporta Bloomberg spiegando che i proventi dell'operazione saranno destinati, nello specifico, a un progetto a El Paso, in Texas in grado di fornire fino a 1 gigawatt di potenza di calcolo nell'intelligenza artificiale.

Le controllate di BlackRock, Global Infrastructure Management e HPS Investment Partners, detengono una quota complessiva dell'80% nell'iniziativa, mentre Meta possiede il restante 20%.

JPMorgan e Morgan Stanley gestiranno l'emissione obbligazionaria, il cui prezzo dovrebbe essere fissato la prossima settimana.

Il tutto in un contesto nel quale i mercati restano intenti a valutare se gli investimenti in AI abbiano già raggiunto livelli eccessivi e se si rifletteranno in ritorni sostenibili nel medio-lungo periodo.

(Foto: Corridoio di un datacenter, con terminale di controllo)
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