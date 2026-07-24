BlackRock, emissione di bond da 12,3 miliardi di dollari per finanziare data center di Meta

(Teleborsa) - BlackRock starebbe avviando il collocamento di obbligazioni high-grade per 12,3 miliardi di dollari per finanziare un data center di Meta Platforms .



E' quanto riporta Bloomberg spiegando che i proventi dell'operazione saranno destinati, nello specifico, a un progetto a El Paso, in Texas in grado di fornire fino a 1 gigawatt di potenza di calcolo nell'intelligenza artificiale.



Le controllate di BlackRock, Global Infrastructure Management e HPS Investment Partners, detengono una quota complessiva dell'80% nell'iniziativa, mentre Meta possiede il restante 20%.



JPMorgan e Morgan Stanley gestiranno l'emissione obbligazionaria, il cui prezzo dovrebbe essere fissato la prossima settimana.



Il tutto in un contesto nel quale i mercati restano intenti a valutare se gli investimenti in AI abbiano già raggiunto livelli eccessivi e se si rifletteranno in ritorni sostenibili nel medio-lungo periodo.



(Foto: Corridoio di un datacenter, con terminale di controllo)

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