Luxshare raccoglie 2,7 miliardi di euro nell'IPO a Hong Kong

(Teleborsa) - Luxshare Precision Industry, società cinese che è uno dei maggiori fornitori di Apple, ha fissato il prezzo della propria offerta pubblica iniziale (IPO) sulla Borsa di Hong Kong nella fascia più alta dell'intervallo indicato in precedenza, raccogliendo circa 24,27 miliardi di dollari di Hong Kong (oltre 2,7 miliardi di euro).



Le azioni debutteranno con un prezzo fissato a 63,28 dollari di Hong Kong il 9 luglio. Luxshare ha indicato nel proprio prospetto che i proventi saranno utilizzati per espandere la capacità produttiva nei settori automobilistico e dell'elettronica di consumo, finanziare l'ammodernamento degli stabilimenti basato sull'intelligenza artificiale, perseguire acquisizioni, ripagare il debito e sostenere il capitale circolante.

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