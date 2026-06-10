Tre ondate di attacchi Usa sull'Iran, Teheran risponde

29 morti in Libano

(Teleborsa) - Tensione sempre alta tra Usa e Iran: in queste ore, le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato una base statunitense in Giordania, in seguito ai raid aerei americani contro obiettivi iraniani lungo lo Stretto di Hormuz in risposta a un attacco a un elicottero Apache.



L'esercito iraniano "ha preso di mira e distrutto quattro obiettivi principali, tra cui gruppi di caccia F-35 in una base aerea e il centro di comando militare statunitense" ad Azraq in Giordania, si legge in una dichiarazione pubblicata dai media statali.



L'esercito del Kuwait aveva in precedenza dichiarato di aver preso di mira "obiettivi aerei ostili" sul proprio territorio, dopo che Iran e Stati Uniti si sono scambiati attacchi aerei in seguito all'abbattimento di un elicottero americano. "Lo Stato maggiore dell'Esercito annuncia che i sistemi di difesa aerea kuwaitiani stanno attualmente prendendo di mira obiettivi aerei ostili", ha affermato l'esercito senza specificarne la provenienza.



Ad aggravare la situazione anche la prosecuzione dei raid israeliani in Libano. "Se gli dico di fare qualcosa, lui la fa", ha detto Trump negando che Benjamin Netanyahu lo abbia sfidato attaccando l'Iran domenica perché, ha spiegato alla Bbc, "i missili erano già in viaggio" quando lo ha strigliato al telefono. Ma il premier israeliano continua a prendersi carta bianca in Libano, rischiando di far saltare l'accordo con Teheran, che il tycoon intravedeva "nel giro di 2-3 giorni" prima dell'abbattimento dell'Apache. Il regime degli ayatollah lega infatti la firma a una tregua su tutti i fronti, compreso il Paese dei cedri, dove opera la milizia alleata di Hezbollah.



Secondo l'ultimo bilancio quotidiano del ministero della Sanità libanese, almeno 29 persone sono state uccise e altre 133 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore nei bombardamenti israeliani nel sud e nell'est del Paese. Il raid peggiore a Tiro, il più mortale in questa città da quando i combattimenti sono scoppiati all'inizio di marzo: otto morti in un singolo attacco alla periferia orientale

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