USA e Iran sospendono scontri in attesa di nuovi colloqui: ripresi transiti nello Stretto di Hormuz

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29 giugno 2026 - 10.06

(Teleborsa) - Gli Stati Uniti e l'Iran hanno concordato di cessare gli attacchi reciproci prima della ripresa dei colloqui di pace, previsti per questa settimana sullo Stretto di Hormuz e su altre questioni, e di consentire alle navi commerciali di transitare liberamente nello Stretto di Hormuz.



Un funzionario statunitense, citato da diversi media statunitensi, ha affermato che i colloqui tecnici proseguiranno su tutti gli aspetti del memorandum d'intesa raggiunto questo mese, aggiungendo che entrambe le parti manterranno per il momento le ostilità e che le navi potranno navigare liberamente.



Lo scambio di attacchi è iniziato giovedì nello stretto, con la Repubblica Islamica che ha colpito una nave portacontainer. Questo ha spinto Washington a colpire l'Iran il giorno successivo. Gli Stati Uniti hanno colpito nuovamente nella notte tra sabato e domenica, dopo che Teheran aveva attaccato una nave che trasportava petrolio del Qatar.



Il Pakistan, mediatore chiave insieme all'Oman, ha affermato che i colloqui tra Stati Uniti e Iran sui termini dell'accordo provvisorio riprenderanno martedì.



Domenica, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha ribadito la necessità che Teheran governi lo Stretto di Hormuz, che prima del conflitto trasportava un quinto delle riserve mondiali di petrolio e gas naturale: "Qualsiasi tentativo di stabilire accordi nuovi o separati da quelli attualmente in vigore sotto la gestione della Repubblica Islamica dell'Iran non farà altro che complicare ulteriormente la situazione, ritardare la riapertura dello Stretto di Hormuz e aumentare la tensione".

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