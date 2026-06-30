Confusione in Medio Oriente: Trump annuncia incontro con Iran a Doha, Teheran smentisce

Sospesi intanto gli attacchi reciproci.

(Teleborsa) - Stati Uniti e Iran hanno annunciato separatamente l'invio di delegazioni in Qatar questa settimana, ma Teheran ha precisato di non aver accettato alcun incontro con gli USA "a nessun livello", dopo che gli attacchi nel Golfo Persico del fine settimana avevano messo a rischio i negoziati per porre fine alla guerra.



Il presidente Donald Trump ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe richiesto un incontro con le controparti americane, previsto per la giornata di oggi a Doha, ma un alto negoziatore iraniano, Kazem Gharibabadi, ha smentito che colloqui fossero stati programmati. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha precisato che la delegazione si recherà in Qatar per discutere lo sblocco di beni iraniani congelati e altre questioni legate all'accordo, ma "non ci sono incontri negoziali con la parte statunitense programmati a nessun livello nei prossimi giorni".



Le ostilità si erano intensificate nei giorni scorsi nello Stretto di Hormuz: l'Iran ha attaccato due volte navi nello stretto, inclusa una petroliera carica di greggio qatariota, provocando rappresaglie aeree americane. Domenica l'Iran ha lanciato anche attacchi con droni e missili contro Bahrein e Kuwait. Dopo quattro giorni di scambi di colpi, entrambe le parti sembrano aver sospeso gli attacchi ieri.



Nonostante i dubbi sul futuro dei negoziati, in calo il prezzo del petrolio: il Brent perde poco più dell'1% e scambia poco sopra i 72 dollari al barile, il Wti cede lo 0,8% e scambia a 70,1 dollari al barile.



Sul fronte dello sminamento dello stretto, sale la tensione diplomatica tra Iran e Francia: il vice ministro degli Esteri iraniano Gharibabadi ha avvertito Parigi contro "provocazioni", dopo che il presidente Macron aveva annunciato il coordinamento di sforzi internazionali per la rimozione delle mine, ribadendo che secondo l'accordo interinale "lo sminamento è effettuato esclusivamente dall'Iran e da nessun altro paese". L'Oman, intanto, ha discusso con l'Iran la possibilità di applicare tariffe di servizio per le navi in transito nello stretto, sebbene il ministro degli Esteri omanita Badr al-Busaidi abbia precisato che il proprio paese non sostiene l'imposizione di pedaggi, vietati a livello internazionale.











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