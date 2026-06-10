USA, richieste di mutui settimanali in forte aumento

(Teleborsa) - Rimbalzano le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 5 giugno, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento del 10,8%, dopo il calo del 2,5% registrato la settimana precedente.



L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è aumentato del 15,3%, mentre quello relativo alle nuove domande è salito del 7,3%.



Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono aumentati al 6,60% dal 6,57% precedente.



(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)

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