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Cereal Docks acquista il 75% di Pasini Riso e Derivati

Agroalimentare, Economia
Cereal Docks acquista il 75% di Pasini Riso e Derivati
(Teleborsa) - Cereal Docks, gruppo veneto attivo nella prima trasformazione agro-alimentare, ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione del 75% di PRD - Pasini Riso e Derivati, azienda con sede a Castel d'Ario (Mantova), di proprietà della famiglia Pasini e specializzata nella produzione di ingredienti a base di riso e avena, destinati all'industria alimentare. Non sono stati diffusi i dettagli finanziari dell'accordo.

L'operazione consente a Cereal Docks di ampliare il proprio perimetro oltre le matrici storicamente presidiate - come soia, girasole, mais e colza - integrando competenze distintive nella produzione di ingredienti a base di riso e avena destinati principalmente alle industrie del segmento gluten free e delle bevande vegetali.

La famiglia Pasini manterrà una partecipazione nella società, garantendo continuità allo sviluppo dell'azienda. Il completamento dell'operazione è subordinato al preventivo benestare da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, trattandosi di operazione rientrante nell'ambito di applicazione della normativa Golden Power.
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