UE, ok all'Italia per aiuti da 500 milioni di euro ad agricoltori Emilia-Romagna colpiti da alluvione

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, un programma italiano da 500 milioni di euro a sostegno degli agricoltori colpiti dalle alluvioni e dalle frane verificatesi nel settembre 2024 nella regione Emilia-Romagna. Il programma compenserà le imprese per i danni subiti e sosterrà gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo.



Il programma è aperto alle imprese di tutte le dimensioni, attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli. Nell'ambito del programma, gli aiuti assumeranno la forma di sovvenzioni dirette a copertura fino al 100% dei costi di investimento per il ripristino del potenziale produttivo ai livelli preesistenti alle calamità naturali e fino al 100% dei danni subiti dalle imprese come conseguenza diretta delle calamità naturali. Ciò include i danni materiali a beni quali edifici e attrezzature, la perdita di reddito e i costi derivanti dalla calamità naturale. Il programma sarà attivo fino al 17 settembre 2028.



La Commissione ha constatato che le inondazioni e le frane sono state classificate come calamità naturali e che il programma serve unicamente a compensare i danni effettivamente causati da tali calamità. Inoltre, introduce un meccanismo appropriato per garantire che non vi siano compensazioni eccessive.

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