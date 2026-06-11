ETS2, Consiglio e Parlamento Ue raggiungono accordo provvisorio su riserva di stabilità

Soglia di rilascio raddoppiata a 40 milioni di quote per frenare i picchi di prezzo.

(Teleborsa) - La presidenza cipriota del Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su un emendamento mirato alla riserva di stabilità del mercato (MSR) per l'ETS2, il sistema di scambio di quote di emissione che coprirà gli edifici, il trasporto stradale e altri settori aggiuntivi a partire dal 2028.



L'accordo rafforza i meccanismi di controllo dei prezzi e punta a garantire un lancio stabile del sistema. L'elemento centrale è il raddoppio da 20 a 40 milioni del numero di quote da immettere sul mercato quando il prezzo del carbonio supera i 45 euro per tonnellata di CO2 equivalente (a prezzi 2020), rafforzando così la capacità del sistema di rispondere a rialzi eccessivi. Viene inoltre prolungata la durata della riserva di stabilità oltre il 2030 per mantenere la stabilità dei prezzi nel tempo.



Un'ulteriore misura riguarda il rilascio più graduale e progressivo delle quote quando il numero di quelle in circolazione scende sotto i 260 milioni, per evitare il cosiddetto "effetto soglia", ovvero bruschi movimenti di mercato innescati dal superamento di un limite rigido. I co-legislatori hanno anche stabilito che la futura revisione della MSR da parte della Commissione dovrà tener conto del numero di quote rimanenti nella riserva, e hanno incluso un riferimento esplicito alla necessità di utilizzare i proventi delle aste ETS2 per investimenti nella transizione climatica ed energetica degli edifici e del trasporto stradale.



"L'accordo raggiunto rapidamente oggi garantisce una riserva di stabilità del mercato solida e prevedibile, essenziale per un lancio agevole e stabile dell'ETS2. Gli aggiustamenti concordati miglioreranno la liquidità del mercato, ridurranno la volatilità dei prezzi e rafforzeranno la capacità del sistema di reagire ad aumenti di prezzo ingiustificati. Ciò favorirà la fiducia e offrirà a famiglie, imprese e Stati membri la prevedibilità di cui hanno bisogno nel nostro cammino verso un futuro più pulito", ha dichiarato Maria Panayiotou ministra dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e dell'Ambiente della Repubblica di Cipro.



L'accordo provvisorio dovrà ora essere formalmente adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

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