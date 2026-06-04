Alto Garda Servizi, il Cda riapprova il bilancio 2025

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Alto Garda Servizi, società con un titolo quotato alla Borsa di Vienna, ha riapprovato in data 3 giugno 2026 il Progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025, redatti secondo i principi contabili IAS/IFRS a seguito di un fatto significativo verificatosi dopo l’approvazione del Progetto di Bilancio di data 19 maggio 2026 con un effetto negativo sul risultato d’esercizio per circa 420 mila euro.



I ricavi sono pari a € 30,8 rispetto a € 27,1 mln del 2024 in aumento del 14% per effetto principalmente dei conguagli relativi alla perequazione elettrica.



Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a € 5,7 mln, pari al 18% sui ricavi rispetto ai € 5,2 mln del 2024 in aumento del 9% per effetto principalmente dei conguagli relativi alla perequazione elettrica.



L’utile operativo netto (EBIT) è pari a € 1,6 mln, pari al 5% dei ricavi (rispetto a € 2,4 mln nel 2024, 9%). Gli ammortamenti, pari a 2,7 milioni di euro rispetto ai 2,8 milioni dell’anno precedente.



Il risultato ante imposte (EBT) è pari a € 3,2 mln, in incremento rispetto ai € 1,7 mln del 2024 per effetto principalmente dei conguagli relativi alla perequazione elettrica.



Il risultato netto è pari a € 1,4 mln, pari al 4% dei ricavi, (rispetto ai 1,0 mln dell’anno 2024), dopo imposte pari a € 1,8 mln (rispetto ad imposte per 0,7 mln dell’anno 2024).



Il patrimonio netto è pari a € 72,0 mln, con un incremento di € 0,8 mln rispetto al 2024 (€ 71,2 mln). Tale variazione include principalmente l’apporto legato all’utile dell’esercizio corrente.



L’indebitamento finanziario netto ammonta a € 13,1 mln, in riduzione di € 8,8 mln rispetto ai € 21,9 mln al 31/12/2024.



Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 19 giugno 2026, presso Palazzo Martini, Viale Maffei n.18 in Riva del Garda (TN), la seguente destinazione dell’utile d’esercizio di AGS pari ad euro 685.287:

a) Euro 34.264 pari al 5% alla riserva legale;

b) Euro 563.400 a riserva non distribuibile, essendo correlata al risultato d’esercizio delle società collegate,

valutazione a patrimonio netto, e non trattandosi di un dividendo erogato.

c) Euro 87.623 dividendo ordinario agli azionisti corrispondente a euro 0,197 per azione proponendo

altresì che il pagamento avvenga a partire dal 30 settembre 2026.



Inoltre:

- Euro 535.693 a distribuzione straordinaria dividendi a partire dal 30 settembre p.v., pari a € 1,203 per

ogni azione in circolazione utilizzando la riserva straordinaria distribuibile.



L’andamento della gestione da un punto di vista economico prevede per l’esercizio 2026 una continuità dei ricavi con l’anno 2025. Il budget 2026, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, prevede un risultato positivo sia dal lato economico che finanziario.





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