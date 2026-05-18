Banca Popolare del Frusinate, l'assemblea approva il bilancio 2025

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci della Banca Popolare del Frusinate ha approvato il bilancio dell'esercizio 2025, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata del controllo contabile, con destinazione degli utili come di seguito riportato: a Riserva legale Euro 972.003; a Riserva Statutaria Euro 1.944.006; a Riserve disponibili Euro 9.153.111; a Riserva acquisto azioni proprie Euro 1.500.000; ai titolari di azioni ordinarie un dividendo complessivo di Euro 5.870.940.



L’Assemblea ha inoltre deliberato: la rilevazione del contributo straordinario pari a Euro 1.116.771, in deduzione della riserva vincolata ex art. 26, comma 5-bis, del D.L. 104/2023, con contestuale eliminazione del vincolo di indistribuibilità a seguito del relativo pagamento; o l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto sociale, di spese di beneficenza e assistenza per un ammontare non superiore al 3% dell’utile 2025, da contabilizzare tra i costi aziendali dell’esercizio 2026.



I soci hanno inoltre deliberato: la determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2026, nell'importo di Euro 184,42 ad azione, da versare in aggiunta al valore nominale di 51,65 Euro, giungendo così ad un prezzo complessivo pari a 236,07 Euro per azione; l'approvazione della formula di determinazione del valore di rimborso delle azioni: ovverosia, il valore di rimborso delle

azioni viene calcolato annualmente e per ciascun esercizio come media tra (i) la media ponderata delle transazioni registrate sul mercato Vorvel (già Hi-MTF) ultimi 6 mesi (che alla data del 26/03/2026 era pari a Euro 112,47) e (ii) il Valore azione in ipotesi di Price/Book

Value pari a 1 anno t (determinato come previsto dall’apposito Regolamento e che per l’esercizio 2025 è pari a Euro 236,07). Sulla base delle modalità esposte, il valore di rimborso delle azioni risulta pari a Euro 174,27.



L'assemblea ha altresì preso atto della richiesta della società di revisione BDO di integrazione dei tempi previsti e dei relativi corrispettivi inerenti ad attività di revisione rispetto ai servizi di revisione inclusi nella vigente proposta; esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale contenente i termini delle richieste della suddetta società di revisione, formulata all’esito delle analisi e delle verifiche di competenza condotte anche in collaborazione con le strutture della Banca e con la stessa società di revisione, avendo valutato le richieste avanzate complessivamente adeguate, ha deliberato l’aggiornamento delle condizioni economiche come richiesto.



Gli azionisti hanno anche nominato alla carica di consigliere di amministrazione del dottor Enrico Santangeli, alla carica di proboviro effettivo dell’avvocato Patrizio Cittadini.



infine, l'assemblea ha deliberato l'incremento per un ammontare di euro 1.500.000,00 del “Fondo acquisto azioni proprie” rinvenienti dal riparto utili 2025 - ove necessario con autorizzazione dell’Organo di Vigilanza - portando il valore della riserva lorda, tenuto conto delle azioni in portafoglio non annullate, ad euro 8.207.532,00, nonché approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione ex

art. 132 TUF, con autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte di Banca d’Italia, a procedere all'acquisto e alla vendita di azioni della Banca, in una o più soluzioni.

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