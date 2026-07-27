Ferrari, buyback su EXM di 57.800 azioni

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di aver di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback avviato il 10 aprile 2026 per un valore di 250 milioni di euro (seconda tranche del piano pluriennale da circa 3,5 miliardi entro il 2030), ulteriori 57.800 azioni ordinarie su Euronext Milan tra il 20 e il 24 luglio 2026 per un controvalore complessivo di 18.574.242,14 euro, a un prezzo medio di 321,3537 euro per azione.



Dall'inizio della seconda tranche al 24 luglio 2026, Ferrari ha investito 183.382.810,21 euro per 608.711 azioni acquistate su EXM e 40.797.556,26 USD per 118.319 azioni ordinarie acquistate sul NYSE.



Al 24 luglio 2026 la società deteneva 1.502.095 azioni proprie ordinarie, pari allo 0,64% del capitale sociale.



Dall'avvio del programma complessivo (5 gennaio 2026), al 24 luglio, Ferrari ha riacquistato in totale 1.612.475 azioni tra EXM e NYSE per un controvalore di 479.382.135,21 euro.



Sul listino milanese, intanto, il Cavallino rampante di Maranello allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 326,7 euro.









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