Russia, Ue: "Impegno presidenza irlandese per ok a sanzioni entro prossima settimana"

(Teleborsa) - "Accolgo con favore l'impegno della presidenza irlandese a raggiungere un accordo sul 21mo pacchetto di sanzioni entro la prossima settimana.
Stiamo inoltre bloccando l'ingresso di ex combattenti russi nell'Unione Europea. I
leader si sono riuniti pochi giorni dopo l'apertura dei cluster fondamentali sia per l'Ucraina che per la Moldavia. Ora cercheremo di aprire ulteriori cluster prima dell'estate".
Lo ha affermato il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic,
a nome della Commissione, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo al dibattito sul Consiglio europeo del 18 e 19 giugno.
Intanto, da Ankara il presidente Volodymyr Zelensky sottolinea di aver incontrato il presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Giorgia Meloni e che "è stata una conversazione importante. L'ho informata della situazione in Ucraina",
scrive sul suo canale Telegram. "Abbiamo discusso delle prospettive di una collaborazione comune in Europa sull'antibalistiche
, per rafforzare la protezione di tutti, sia dell'Ucraina che di ogni altro paese".
"Abbiamo parlato della necessità di missili aggiuntivi per i sistemi di difesa aerea, e contiamo molto sul loro sostegno. L'Italia ha sempre aiutato a proteggere la vita in modo principiale",
conclude Zelensky.