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Madrid: rosso per Repsol

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: rosso per Repsol
Si muove verso il basso la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, con una flessione del 2,65%.
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