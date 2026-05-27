Madrid: rosso per Repsol
(Teleborsa) - Pressione sulla società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che tratta con una perdita dell'1,84%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'utility spagnola, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Repsol, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 22,15 Euro. Primo supporto visto a 21,79. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 21,67.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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