Madrid: rosso per Repsol

(Teleborsa) - Pressione sulla società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , che tratta con una perdita dell'1,84%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell' utility spagnola , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Repsol , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 22,15 Euro. Primo supporto visto a 21,79. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 21,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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