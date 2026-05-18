Madrid: scambi al rialzo per Repsol

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , in guadagno del 2,04% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell' utility spagnola più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, Repsol è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 23,26 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,83. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 23,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```