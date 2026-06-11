Parigi: scambi in positivo per LVMH

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della holding francese , con una variazione percentuale del 3,11%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di LVMH rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve della multinazionale del lusso è in rafforzamento con area di resistenza vista a 512,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 488,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 537,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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