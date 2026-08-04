Nike, JP Morgan taglia rating a Underweight e target price a 40 dollari

(Teleborsa) - Nike cede oltre il 3% nel pre-market di Wall Street appesantita dal downgrade da parte di JPMorgan che ne ha tagliato il giudizio da neutral a underweight e il target price da 47 a 40 dollari.



L'analista osserva che, in base a quanto emerso dai recenti incontri con il management e dalle indagini sul campo, le decisioni relative al programma "Win Now", "avranno ripercussioni sul conto economico nella seconda metà del 2027 e nell'intero anno fiscale 2028", molto più a lungo rispetto alle attese degli operatori.



Di conseguenza, JPMorgan ha affermato che le previsioni di Wall Street per la seconda metà dell'anno fiscale 2027 sono "errate", in quanto il consensus prevede un'accelerazione.



La previsione sull'EPS per l'esercizio fiscale 2027 è stata ridotta a 1,55 dollari, ovvero circa il 10% al di sotto del consensus, e quella sull'esercizio fiscale 2028 a 1,72 dollari, circa il 20% inferiore alle attese degli analisti, con il 2028 definito come un anno di "stabilizzazione" piuttosto che di crescita.



Infine, JPMorgan osserva che il comparto globale dell'abbigliamento e delle calzature sportive si sta "configurando sempre più come un settore in fase di maturazione", con una crescita in Nord America ridotta al 3%.

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