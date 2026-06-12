Analisi Tecnica: GBP/USD dell'11/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno

Seduta in frazionale rialzo per il CABLE, che ha terminato gli scambi in aumento a 1,3422.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,3367. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,3449. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1,3531.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)