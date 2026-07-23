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Fiducia imprese Francia (MoM) in luglio

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Fiducia imprese Francia (MoM) in luglio
Francia, Fiducia imprese in luglio su base mensile (MoM) 101 punti, in aumento rispetto al precedente 100 punti (in linea con le stime degli analisti).
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