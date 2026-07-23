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Fiducia imprese Francia (MoM) in luglio
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23 luglio 2026 - 09.15
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Fiducia imprese in luglio su base mensile (MoM) 101 punti
, in aumento rispetto al precedente 100 punti (in linea con le stime degli analisti).
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