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Francia, fiducia imprese manifattura migliora a luglio

Economia, Macroeconomia
Francia, fiducia imprese manifattura migliora a luglio
(Teleborsa) - Migliora la fiducia delle imprese francesi nel mese di luglio. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si attesta a 97 punti, rispetto ai 95 punti del mese precedente ed attesi.

Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi sale a 98 punti, mentre il clima nel commercio al dettaglio cresce fino a 99 punti.

Il sentiment delle imprese manufatturiere francesi sale a 101 punti, mentre i giudizi sulla situazione occupazionale è stabile a 98 punti.

(Foto: Anthony Choren su Unsplash)
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