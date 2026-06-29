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Unione Europea, Fiducia imprese in giugno

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Unione Europea, Fiducia imprese in giugno
Unione Europea, Fiducia imprese in giugno pari a -7,7 punti, in aumento rispetto al precedente -7,9 punti (la previsione era -7,8 punti).

(Foto: © senoldo/123RF)
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