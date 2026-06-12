Borsa Italiana, si riduce il controvalore degli scambi dell'11/06/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta dell'11/06/2026 è stato pari a 4,18 miliardi di euro, in calo del 4,60%, rispetto ai 4,38 miliardi della vigilia.I volumi si sono attestati a 0,53 miliardi di azioni, rispetto ai 0,5 miliardi precedenti.A fronte dei 732 titoli trattati sulla piazza milanese, 335 azioni hanno chiuso in calo, mentre 355 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 42 azioni del listino italiano.