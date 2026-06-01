Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 29/05/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 7,86 miliardi di euro, con un incremento di ben 4.209,3 milioni, pari al 115,30% rispetto ai precedenti 3,65 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,39 miliardi azioni della seduta precedente a 0,82 miliardi.Su 801 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 340 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 405 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 56 azioni del listino milanese.