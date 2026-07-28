Vola a New York Cognizant Technology Solutions

(Teleborsa) - Ottima performance per la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali , che scambia in rialzo del 5,27%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cognizant Technology Solutions evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cognizant Technology Solutions rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Cognizant Technology Solutions classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 49,99 USD e primo supporto individuato a 48,68. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 51,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```