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Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Construction & Materials

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Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Construction & Materials
Il Comparto costruzioni europeo guadagna l'1,34% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 828,51 punti.
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