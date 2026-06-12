Fincantieri chiude il buyback con l’acquisto di 1 milione di azioni

(Teleborsa) - Fincantieri
ha comunicato di aver completato il programma di acquisto di azioni proprie
approvato dall’Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2026 il cui avvio è stato comunicato il 10 giugno
2026.
Tra l'11 e il 12 giugno 2026 la società ha acquistato
sul mercato Euronext Milan 1.000.000 di azioni proprie
, pari a circa lo 0,28% del capitale sociale, a un prezzo medio ponderato di 11,3579 euro per azione, per un controvalore
complessivo di 11.357.936,78 euro
al netto delle commissioni, secondo i dati forniti dall'intermediario incaricato dell'esecuzione degli acquisti (Intermonte Securities SIM).
Dall'inizio del programma sono state acquistate complessivamente 1.000.000 di azioni proprie per lo stesso importo. Considerando anche le azioni già detenute in precedenza, il principale complesso cantieristico al mondo possiede ora 1.500.177 azioni proprie, corrispondenti a circa lo 0,42% del capitale sociale.