Acquisto per Royal Caribbean Cruises

(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio

Vigoroso rialzo per la seconda più grande compagnia di crociere al mondo , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,57%.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 293,5 USD, Royal Caribbean Cruises è molto appetibile con stop loss impostato a quota 271,8 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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