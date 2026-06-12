In evidenza Renault sul listino di Parigi

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la casa automobilistica francese , che mostra una salita bruciante del 4,29% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Renault più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Renault suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 27,64 Euro con tetto rappresentato dall'area 28,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 27,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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