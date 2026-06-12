In evidenza Renault sul listino di Parigi
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la casa automobilistica francese, che mostra una salita bruciante del 4,29% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Renault più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Renault suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 27,64 Euro con tetto rappresentato dall'area 28,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 27,29.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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