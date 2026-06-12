Londra: scambi al rialzo per Berkeley Group Holdings

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse , che lievita del 3,38%.



L'andamento di Berkeley Group Holdings nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di Berkeley Group Holdings mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 33,94 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 34,52. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 33,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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