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Londra: rosso per Melrose Industries

Migliori e peggiori
Londra: rosso per Melrose Industries
(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che tratta con una perdita del 3,11%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Melrose Industries rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Melrose Industries suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,419 sterline con tetto rappresentato dall'area 4,53. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,381.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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