Londra: rosso per Melrose Industries

(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere , che tratta con una perdita del 3,11%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Melrose Industries rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Melrose Industries suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,419 sterline con tetto rappresentato dall'area 4,53. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,381.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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