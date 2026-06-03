Londra: rosso per Melrose Industries
(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che tratta con una perdita del 3,11%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Melrose Industries rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Melrose Industries suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,419 sterline con tetto rappresentato dall'area 4,53. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,381.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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