Madrid: andamento sostenuto per Acerinox

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , in guadagno del 3,34% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Acerinox rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo dell' azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 17,19 Euro. Rischio di discesa fino a 16,73 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 17,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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