Madrid: nuovo spunto rialzista per Acerinox

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , che avanza bene dell'1,88%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acerinox , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 16,43 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 15,97. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 15,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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