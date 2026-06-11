Madrid: nuovo spunto rialzista per Acerinox
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che avanza bene dell'1,88%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acerinox, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 16,43 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 15,97. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 15,68.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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