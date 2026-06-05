Madrid: balza in avanti Inditex
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società spagnola attiva nel settore tessile, in guadagno del 3,18% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Inditex rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Inditex sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 56,3 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 54,76. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 57,84.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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