In spolvero Milano e gli altri listini europei

(Teleborsa) - Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente,
accelerando rispetto alle prime contrattazioni mattutine, spinte dagli spiragli di pace in Medio Oriente. A Milano, che viaggia in area 51.500 punti, svetta Buzzi
, seguita da Stellantis
e Avio
, nel giorno in cui SpaceX si quoterà al Nasdaq con l'Ipo dei record. Il listino milanese continua beneficiare dell'effervescenza dei titoli bancari sostenuti dalle speculazioni sul risiko, con in luce Unicredit
, Intesa Sanpaolo
, Mediobanca
e MPS
. In risalto anche Unipol
, con Barclays che valuta
l'operazione su MPS "altamente redditizia e strategicamente interessante" e nello scenario base indica una crescita di circa il 18% dell'utile per azione e circa il 19% del dividendo entro il 2030.
Intanto, il Fondo monetario internazionale
ha tagliato le stime di crescita dell'Eurozona allo 0,9% nel 2026 e 1,2% nel 2027 (0,5 e 0,2 punti percentuali in meno rispetto alle valutazioni precedenti); al contempo ha alzato le previsioni di inflazione al 2,8% e al 2,3% (0,8 e 0,4 punti sopra le stime precedenti). Per il FMI, la guerra "dovrebbe rappresentare un forte ma temporaneo shock negativo dell'offerta".
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,157. L'Oro
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.207,2 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-3,8%), che ha toccato 84,38 dollari per barile.
Retrocede di poco lo spread
, che raggiunge quota +74 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,73%. Tra gli indici di Eurolandia
sostenuta Francoforte
, con un discreto guadagno dell'1,48%, buoni spunti su Londra
, che mostra un ampio vantaggio dello 0,96%, e vola Parigi
, con una marcata risalita dell'1,66%.
Sessione euforica per Piazza Affari, con il FTSE MIB
che mostra un balzo dell'1,76%; sulla stessa linea, avanza con forza il FTSE Italia All-Share
, che continua gli scambi a 54.115 punti.
Su di giri il FTSE Italia Mid Cap
(+2,31%); sulla stessa linea, effervescente il FTSE Italia Star
(+1,77%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, brilla Buzzi
, con un forte incremento (+5,81%).
Ottima performance per Stellantis
, che registra un progresso del 5,25%.
Exploit di Avio
, che mostra un rialzo del 4,50%.
Su di giri Mediobanca
(+3,94%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su ENI
, che prosegue le contrattazioni a -4,08%.
Sotto pressione Tenaris
, che accusa un calo dell'1,99%.
Sottotono Saipem
che mostra una limatura dell'1,22%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Cementir
(+9,50%), Zignago Vetro
(+7,39%), Caltagirone SpA
(+5,64%) e Webuild
(+5,34%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su D'Amico
, che continua la seduta con -2,12%.
Deludente Pharmanutra
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
: Venerdì 12/06/2026
06:30 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,8%; preced. -0,4%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,6%; preced. 2,9%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,6%)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, annuale (atteso -0,1%; preced. 0%)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%).