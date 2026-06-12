Piazza Affari: movimento negativo per D'Amico
(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale nel trasporto marittimo, che presenta una flessione dell'1,85%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che D'Amico mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,45%, rispetto a +2% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Il quadro di medio periodo di D'Amico ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 7,477 Euro. Primo supporto individuato a 7,332. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 7,622.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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