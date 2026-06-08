Intesa Sanpaolo scambia in rosso a Piazza Affari

(Teleborsa) - Scende sul mercato il colosso creditizio , che soffre con un calo del 4,11%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Intesa Sanpaolo rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l' istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 5,388 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 5,529 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5,337.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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